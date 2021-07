Lupillo Rivera habría denunciado a Mayeli Alonso por permitir que Poncho Ponce se bajara los pantalones frente a sus hijos

LOS ÁNGELES, California.- Lupillo Rivera explotó en contra de su exesposa, Mayeli Alonso, por permitir que sus hijos menores de edad, presenciaran que Poncho Ponce se bajara los pantalones y realizara “striptease”, enseñando sus glúteos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Lupillo realizó un video en el que se le ve saliendo de la Estación de Policía en Estados Unidos, explicando que no tolerará ese tipo de actos y hará lo correcto, caiga quien caiga.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Aquí saliendo de hacer lo que tenemos que hacer, correctos para proteger a nuestros hijos. Caiga quien caiga, ahí les voy porque está cab… el pin… pedo”, expresó Lupillo en el video, en el que se mostró bastante molesto.

El cantante destacó que las acciones legales que habría tomado son a causa de un video que se filtró, en el que Mayeli y sus hijos, Lupita y LRey, están en una fiesta y uno de los invitados comete actos no apropiados para menores de edad y la madre de sus hijos no hizo nada al respecto para evitar que presenciaran eso.



¿PERO QUÉ PASÓ?

En el video filtrado se ve a Poncho Alonso bailando sensualmente mientras los invitados le aplauden y lo alientan a que siga haciendo striptease, hasta que, sin pudor alguno y no importándole que hubiera menores de edad presentes, el hombre se baja los pantalones y enseña sus glúteos.

Según el canal de YouTube, “Noticias virales, los videos más visto”, que fue donde se reprodujeron las imágenes, Mayeli estaba celebrando el éxito de su empresa en n lugar público, donde aparentemente se habría consumido alcohol.

Por si fuera poco, después de que Poncho Alonso se subió los pantalones y se bajó de la mesa, uno de los presentes gritó: “Que te lamba el cu…”.

Momentos después aparece Jesús Mendoza, novio de Mayeli, hablando groserías en inglés mientras simulaba hablar por teléfono con un zapato azul.

Imágenes a partir del minuto 07:17



LUPILLO EXPLOTA CONTRA MAYELI PARA DEFENDER A SUS HIJOS

Enfurecido por la situación, además del mensaje que envió en el video, Lupillo escribió en el pie de la publicación que estaba asombrado porque Mayeli permitiera que sus hijos presenciaran esas cosas y le envió un mensaje directo al protagonista del escándalo.

“No hay EXCUSAS por este tipo de actos…bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo LRey en dos ocasiones y que su madre lo permita… que sabemos porque que mas pasará cuando no hay cámaras…. nunca le he deseado mal a ninguna de estas personas pero esto NO TIENE PERDÓN….chin… a tu madre poncho ponce!”, escribió el cantante.

La nueva pelea entre Lupillo y Mayeli surgió, luego de que la empresaria denunciara públicamente que el “Toro del Corrido” no mantiene a sus hijos.