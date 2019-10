Lupillo Rivera confirma romance con Belinda

LOS ÁNGELES, California.-Lupillo Rivera confirmó en el programa Chisme No Like de YouTube de la periodista Elisa Beristain que sí tuvo un romance con Belinda.

"Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente", declaró el cantante.

Añadió que realmente la quiso y "honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas".

El cantante señaló que nunca había amado tanto a una mujer en su vida.

Lupillo agregó que no tiene por que rajarse.

Sobre si tendrá reclamos de Belinda por haber revelado que tuvo un amorío con ella, señaló que ya se las arreglará él con la joven estrella.

"Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado super bien de ella, nuca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", dijo.

Por último, "El toro del corrido" agregó que pase lo que pase él siempre la cuidará y que actualmente está enamorado y despechado por no poder tener su amor.