“Yo soy hombre de a de veras”: Lupillo Rivera asegura que no se arrepiente del tatuaje de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Meses antes de que Lupillo Rivera decidiera borrarse el rostro de Belinda que llevaba tatuado en su brazo izquierdo, el cantante había asegurado que no se arrepentía de habérselo hecho ya que era un “verdadero hombre”.

Pero Lupillo demostró que “las palabras se las lleva el viento” y finalmente terminó arrepintiéndose y se “borró” el tatuaje colocándose una mancha negra.

Fue durante una participación que Lupillo hizo en “Tu-Night con Omar Chaparro”, donde aseguró que no estaba arrepentido de nada de lo que había hecho en la vida y no la cambiaría por nada.

Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo. No me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque… pues porque se me ha dado la regalada gana”, dijo Lupillo.