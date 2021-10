Luis "El Potro" Caballero desmiente rumores sobre su orientación sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de meses que Luis "Potro" Caballero y Estefanía Ahumada revelaron que habían terminado su relación, sin embargo, después salieron a la luz los presuntos motivos por los que tuvieron que separarse. Los cuales causaron gran revuelo entre los usuarios y el influencer decidió hacer un video para calmar los rumores.

De acuerdo a lo que se comentó durante su ruptura, una supuesta amiga de la actriz contó para la revista TVNotas que Ahumada le había encontrado mensajes sexuales con otro hombre. Y aunque la pareja ya había pasado por situaciones complicadas, la fuente cercana asegura que eso era lo único que no podía dejarlo pasar.

Ante los grandes rumores que surgieron a partir de esto, la noche del pasado martes Luis Caballero brindó un mensaje para todos sus seguidores de Instagram, en donde desmintió todo lo que se ha declarado sobre su persona y aseguró que nada de lo que dice la revista nacional de espectáculos es real. Incluso, arremetió contra la revista por haber arruinado su vida anteriormente:

"Este preciso medio ya me mató, ya me sacó hijos, divorcios, ya me sacó peleas con exesposos, cosas 'súper chafas'. Por eso yo mismo decidí, y mi agencia y mi oficina, decidimos nunca darles ningún tipo de entrevistas, precisamente porque se dedican de destruir todas las cosas que son bonitas en algún momento", explicó el influencer en su clip.

Asimismo, "Potro", como también es conocido por su participación en "Acapulco Shore", aclaró que no tiene ningún conflicto con las personas de la comunidad LGBTTIQ, ya que cuenta con muchos seguidores y amigos que forman parte de la misma, sin embargo cuenta que él no es perteneciente y por lo tanto, piensa emprender una acción legal contra TVNotas y el periodista que emitió rumores sobre su vida personal.

Sobre Estefanía Ahumada, su expareja expresó que es una gran persona, bastante respetable a la que le tiene muchísimo cariño y le desagrada la posición en la que la ponen. Además, Caballero aseguró que el medio de comunicación se respalda con 'fuentes anónimas' que nunca pueden confirmarse, por lo que cree que hay bastantes mentiras de por medio, y al saber que su exnovia se rodea de personas leales como ella, reconoce que ninguna de ellas se 'prestaría a esas nacadas'.

A mí me vale madre lo que digan, se han hablado mil cosas sobre mí, pero pues la verdad no es el tema, me gusta y por eso estoy aquí dándoles la cara y dándoles mi verdad absoluta, porque creo que también se la merecen. Este tipo de medios son cero creíbles, tienen la credibilidad de nada. Seguramente la próxima semana o en estos días se van a arder y me van a poner que me casé con un delfín y que ya no me gustó el delfín y que ahora me estoy cog*endo una foca. Entonces no esta chido, no compren, no apoyen este tipo de contenido ni de comunicación indirecta y poco concreta y poco real", indicó el influencer.