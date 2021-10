¿"Potro" es bisexual? Ponen en duda la sexualidad del influencer

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos meses de haberse anunciado que Luis “Potro” Caballero y Estefanía Ahumada habían terminado su relación, revelaron los verdaderos motivos por los que la pareja le habría puesto fin a su noviazgo.

Fue en agosto pasado cuando se supo que la pareja había terminado su noviazgo, mismo que en agosto de 2020 lo habían anunciado públicamente.

De acuerdo a lo que se dijo en hace unos meses, “Potro” y Estefanía habían terminado en buenos términos, pero una supuesta amiga de la actriz reveló a la revista TvNotas que Ahumada le había encontrado mensajes comprometedores al influencer.

(Terminaron) en agosto, Estefanía siempre le perdonó su mal carácter, agresiones e infidelidades con chavas; sin embargo, le encontró algo que no podía perdonarle… Mensajes sexosos con un hombre; se sacó de onda porque o es gay o bi, y aunque eso no es malo, es algo que no le gustó”, dijo.