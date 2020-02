Ludwika Paleta aclara que no se retirará

MÉXICO.- Luego de la controversia que ocasionó que la actriz Ludwika Palet anunciara una pausa para descansar y compartir más con sus hijos, hace poco tuvo que aclarar que fue lo que quiso decir.

Durante un encuentro con la prensa en días pasados dijo: “es el momento de descansar un poquito, porque en estos tres meses que llevo trabajando muchísimo, y antes la película, no he podido estar mucho tiempo con mis hijos y además en los momentos que puedo descansar no descanso por estar con ellos”.

Sin embargo el pasado 24 de febreró escribió en su cuenta en twitter que en ningún momento había anunciado ningún retiro del mundo del espectáculo.

"Yo no anuncié ningún “retiro” . Yo sólo dije que después del proyecto que estoy filmando, me tomaré un par de semanas de vacaciones. Así tergiversan las cosas algunos medios".

Agradeció en ese momento que tuvo el encuentro con los medios el apoyo que ha recibido de su esposo Emiliano Salinas, dice que es la mejor relación por lo menos de pareja que ha tenido en su vida.