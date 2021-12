Lucila Mariscal fue hospitalizada de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucila Mariscal tuvo que ser hospitalizada de urgencia, así lo reveló el representante de la reconocida actriz, quien habría sufrido un accidente doméstico el pasado 25 de diciembre.

Elías Cañete, de 70 años por medio de su perfil de Facebook, agradeció por todas las oraciones en honor a la actriz quien está siendo atendida en el hospital por una fuerte caída.

El representante reveló que hasta ahora no se pueden dar más detalles de la salud de Lucila, porque aun no se han brindado los resultados médicos, pero agregó que hará todo lo posible por contestar llamadas y mensajes.

“Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga la Sra. Lucila Mariscal. Que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar” escribió en la publicación.

Todo parece indicar que la artista sufrió un accidente en su casa y esto le pudo haber provocado algunas complicaciones en su cadera fracturada, de momento la actriz se encuentra medicada para poder controlar los fuertes dolores.

Los médicos se encuentran valorando si será necesario intervenir de manera quirurgica a la reconocida artista de la televisión mexicana, pero sería una operación muy delicada para la comediante.

Sin embargo sobre una posible fractura de cadera ha sido descartada para la actriz, quien se la llegó a lastimar hace varios años, y es que padece también los estrago de una hernia umbilical y esto le ha ocasionado que sea difícil caminar.

Lucila Mariscal habló sobre la violencia que sufrió en su adolescencia

A principios del 2021 la comediante reveló que durante su adolescencia, fue víctima de violencia con su entonces pareja, quien llegó a abusar de ella por venganza, la actriz agregó que a los 16 años tuvo un novio a quien terminó por recibir amenazas de su padre.

“El papá de él me hizo mucho daño con sus palabras. Me habló y me dijo que su hijo era un desgraciado infeliz judío, que porque había faltado a las reglas que ellos tienen, y que se si se casaba conmigo, porque estaba muy terco, lo iban a desheredar y que toda la colonia judía le iba a dar la espalda. Entonces yo dije ‘para qué’, para qué nos metemos en problemas”, recordó la actriz detrás del recordado personaje de “Lencha” al programa Ventaneando.