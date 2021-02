Lucila Mariscal revela que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 16 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y comediante Lucila Mariscal, mejor conocida por su personaje como “Lencha” reveló que un exnovio judío abuso sexualmente de ella cuando tenía 16 años de edad.

La primera actriz de 78 años de edad, durante una entrevista en Ventaneando por primera vez se abrió con su público para hablar de la etapa más difícil de su vida (la adolescencia).

Mariscal narró que el padre del judío lo amenazó con desheredarlo y darle la espalda si continuaba la relación con Mariscal porque no ella no pertenecía a la colonia de judíos.

A mí me violó un judío a los 16 años. Pobrecito, porque sí me quería mucho, nada más que en ese tiempo era muy complicado que uno se casara con un judío, que no fuera de su religión ni estatus y el papá de él me hizo mucho daño con sus palabras, comentó.

El padre de su exnovio, contó, se dio cuenta de la relación que tenían y éste hizo todo lo que tuvo a su alcance para que se terminara, sin medir las consecuencias.

Indicó que al ver la reacción del padre, decidió dar por terminada la relación, pero el judío no se daba por vencido y la buscó para ir a “tomar una copa”, la cual considera estuvo alterada.

“Me invitó una copa, algo le puso o el mesero, no sé. De pronto le digo: ‘Me siento muy mal, siento que me estoy hundiendo, me siento fatal y ahí fue donde me llevó a un motel, y ahí me violó”, relató.

El abuso sexual que sufrió Lucila Mariscal le impidió por un tiempo relacionarse con otros hombres. Y aunque se vengó de su expareja rompiéndole la nariz, tuvo que trabajar duro para superar la violación.