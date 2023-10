Lucía Méndez se solidariza con Aracely Arámbula sobre Luis Miguel

Ciudad de México.- Lucía Méndez se solidarizó con Aracely Arámbula en torno a la manutención de los hijos que tuvo con Luis Miguel.

La actriz, que tiene una amistad con “El Sol”, dejó en claro que entiende la situación por la que atraviesa Arámbula.

Te puede interesar: Laura Zapata sobre Lucía Méndez: “no quiero hablar de ella, no me interesa”

Además recalcó que los únicos afectados son Daniel y Miguel, los hijos de la pareja.

Luis Miguel.

Como madre yo le deseo que de verdad llegue a un acuerdo con Micky porque los únicos perjudicados son los niños, y de alguna forma pienso que es muy difícil opinar sobre una decisión así, pero soy madre y creo que es muy importante el padre, definitivamente”, dijo Lucía a la prensa que la captó en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Estrella del pop Cher, ¿fanática de Lucía Méndez?

Le preocupa que Luis Miguel no vea a sus hijos

“Yo quiero mucho a Micky y quiero mucho a Aracely, creo que la vida va a acomodar las cosas, creo que la vida tarde o temprano va a acomodar la situación, lo único que preocupa es que Micky no vea a sus hijos, quizás Aracely y Micky tienen ciertos rencores, ciertas cosas que no acaba de cerrar ciertas heridas, no sabemos también Luis Miguel qué sienta”, añadió.

Aracely Arámbula.

Por último, la intérprete de “Un alma en pena” externó su respaldo a la “La Chule”, sobre todo porque la actriz se ha hecho cargo de sus hijos en todos los sentidos.

Te puede interesar: ¡La nueva Martha Higareda! Lucia Méndez asegura que sus perfumes quitan la depresión

“Soy solidaria con Aracely, porque es una madre que ha sido madre y padre, es una mujer que le ha echado mucho valor, es una mujer que le duele, y al mismo tiempo, Luis Miguel no sé qué tendrá, no sé qué le pasará adentro, que en un momento dado no se ha definido por ver a sus hijos. Yo creo que es algo entre ellos dos, algún dolor, algo que le dolió mucho a Micky, y Micky es especial para perdonar”, finalizó.