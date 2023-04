Lucía Méndez revela si irá al concierto de Madonna en la CDMX

CIDUAD DE MÉXICO.-La actriz de telenovelas Lucía Méndez tiene desde hace mucho tiempo una anécdota con la superestrella del pop Madonna, según dice, todo ocurrió en un concierto al que fue y del que tuvo una amarga experiencia.

Lucía contó que acudió a un show de “La Reina del Pop” y se encontraba sentada en la tercera fila.

Entonces todo mundo estaba de pie y yo no, porque traía lastimada una rodilla. Cuando ella salió y me vio sentada, me decía 'stand up (de pie)', y yo le dije, '¿qué?', entonces me decía, '¡que te pares!', en inglés, y yo dije vieja esta, loca, no me voy a parar”.