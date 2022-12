Lucía Méndez considera a Eiza González para su bioserie

Ciudad de México.- Lucía Méndez halagó a la actriz Eiza González, y le aplaudió que haya ido a buscar suerte a Hollywood.

Aunque muchos actores no ven bien a sus compañeros que se van al extranjero por trabajo, la intérprete reconoció a la joven por dicha acción.

Yo creo que lo mejor que pudo hacer, a parte hablar un inglés perfect, perfect english, ¡qué bárbara!, ¡qué inglés habla!, es acuario, es muy sincera, es muy auténtica, es muy bonita, es talentosa, tiene mucha idea de lo que quiere, me dijo que se acaba de comprar un rancho, no, no, no, es una maravilla, yo la estimé mucho, la quise mucho”

Dijo en entrevista para el programa Hoy.

Candidata a bioserie

Luego de que el reportero del matutino la cuestionara sobre si ve a González como una candidata para su bioserie, Méndez replicó: “Me encantaría, si nos parecemos, podríamos ser hermanas, buena idea”.

Por otra parte, Lucía confesó que en el terreno sentimental prefiere seguir disfrutando de su soltería y no buscar galán.

“¡Ay, no!, yo estoy muy feliz, no, no, mira, ya todas andamos con el perro, sí, Ninel ya la vi con su perro, no me acuerdo quién más anda con su perro para arriba y para abajo, ¿sabes por qué?, prefieres al perro que mal acompañada”, declaró.

Finalmente, ante la pregunta sobre que el cuerpo pide cariño, Lucía Méndez contestó con una gran sonrisa: “Sí, pero un baño de agua fría y ya, ¡vámonos!, no, no. Que me lo ponga Dios porque yo ya metí la pata mucho