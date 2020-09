Lucía Méndez cachetea a hombre en pleno programa luego de que éste le robara un beso

MÉXICO.- Enfurecida fue como se vio a Lucía Méndez durante la grabación de un programa en el que un youtuber llamado “Rey Grupero” se atrevió a robarle un beso.

Aunque al influencer le pareció una buena idea, e incluso algo gracioso, la actriz no lo tomó de la mejor manera y eso quedó claro luego de que reaccionara propinándole una bofetada mientras gritaba: “¡Óyeme, qué te pasa!”. Algo a lo que él reaccionó con una risa.

El video se encuentra en la cuenta de Instagram de ‘’Rey Grupero Mx’’, ahí el youtuber presumió cómo fue que le robó el beso a la estrella y el motivo por el que lo había hecho.

De acuerdo con el sujeto, el beso fue una “venganza”, porque en el programa lo empezaron a molestar y hasta le hicieron calzón chino; por lo que no quedaría de brazos cruzados.

“Hoy quiero platicarles una historia triste y feliz. Él es Pedrito Moctezuma y me está invitando a un programa con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguanté vara y hasta bailé. Pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa”, comentó.

En su publicación, el “Rey Grupero” agregó: “No pude aguantar las ganas de besar esa boquita”. Hasta el momento, Lucía Méndez no ha hecho algún comentario al respecto.