Lucero y Mijares: "Podemos compartir"

Lucero recuerda que una vez asistió junto a Mijares a un compromiso de José Manuel, su hijo mayor, entonces un amigo en común que estaba cerca de ellos les confesó que era muy bonito y cómodo estar al lado de ellos, porque no había tensión, mala vibra o comentarios malintencionados, todo lo contrario y eso era algo que agradecer.

"Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos, y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y los escucharlos mucho.

"Ser siempre amigos significa estar unidos por el cariño que nos hemos tenido siempre, por el amor a nuestros hijos y porque no se convierta nunca en un fastidio el tener que convivir, todo lo contrario y eso nos da tanta paz, porque es súper a gusto llevarnos bien", expresó Lucero, quien hace una década anunció su separación Manuel Mijares.

Actitud que asegura se reflejará en el concierto que tienen planeado para este 22 de mayo (vía streaming en Ticket Live) y que nombraron "Siempre amigos", en cuya planeación contaron siempre con el apoyo y opinión de sus hijos José Manuel y Lucero, quienes les dijeron por dónde ir en la selección de temas gracias a que tienen un vasto conocimiento musical.

"Entonces nos gusta a los dos escuchar qué opinan ellos, porque realmente lo hacen sabiendo lo qué están haciendo", comentó Mijares

Colaboran

La intérprete de "Electricidad" señaló que el juntarse a colaborar con buena actitud y admiración mutua, no es algo forzado o fingido, porque les conviene o alguien les dijo, sino porque es algo muy genuino.

"De ser así no lo hubiéramos hecho, porque sí está muy difícil fingir por muy artista que seamos o lo que sea; tampoco es una cosa de que todo mundo se tiene que llevar así, simplemente es juntar a dos personas que nos queremos que nos respetamos, que además tenemos hijos y que somos amigos, compartir esto con el público es lo que me parece fabuloso", señaló Lucero.

Lucero comentó que en pláticas con Mijares, llegaron a la conclusión de que ya se debían un proyecto como éste, donde compartan juntos el escenario en un concierto en forma, porque si bien han colaborado en temas o participan como invitados en sus respectivos conciertos, nunca se habían dado la oportunidad de armar un show completo para los dos, donde canten sus temas, hagan dúos e interactúen.

"Creo que nuestros públicos se van a unir y eso va a ser lo bonito, que vamos a estar unidos en un momento muy especial, con mucha gente de todo el mundo, porque en los conciertos a veces no pueden venir las personas de otros países porque no tienen para el boleto o no se pueden coordinar, aquí vamos a entrar a casa de todos", dijo Lucero.

Al preguntarle a Manuel Mijares con quién le gusta compartir más el escenario, si con Emmanuel con quien lleva alrededor de ocho años con el "Tour Amigos", o con Lucero, el cantante sonrió y explicó que los proyectos donde hay colaboraciones con otro artista siempre son diferentes, porque las canciones y las dinámicas son diferentes, por lo que esta presentación con su exesposa será distinta hasta para él y confía en que a la gente le va a gustar.