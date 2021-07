Lucero revive a “María Paula”, la villana trilliza que interpretó en “Lazos de Amor”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero recordó uno de los personajes más icónicos de las telenovelas y que en la década de 1990 causó revuelo en la televisión con su impecable actuación al interpretar a “María Paula”, la villana trilliza de “Lazos de Amor”.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante y actriz, de 51 años de edad, publicó una recreación de la inolvidable “María Paula”, la villana y antagónica del melodrama producido por Carla Estrada para Televisa y que fue transmitido por el Canal de Las Estrellas, el 2 de octubre de 1995.

La protagonista de “Lazos de Amor” era Lucero, quien además de “María Paula”, le daba vida a los personajes de “María Fernanda” y “María Guadalupe”, las tres hermanas que nacieron al mismo tiempo.

La historia narra que las hermanas junto con sus padres tuvieron un accidente automovilístico a causa de los berrinches de “María Paula”, quien por ir peleando con sus hermanas provoca que su padre se distraiga del volante y el carro caiga hacia un barranco.

“María Guadalupe”, una de las trillizas, cae hacia un río que está a un costado del vehículo accidentado y la arrastra la corriente, pero es rescatada por una mujer que la lleva a su casa, la cura y la cría como su hija.

Desde el inicio de la trama se sabe que “María Paula” es una de las villanas de la historia y la interpretación que le dio Lucero en aquel entonces hizo que el personaje fuera uno de los más odiados, pero más recordados en su carrera como actriz.

El pasado lunes, Lucero recreó una escena en la que “María Fernanda” le pregunta a “María Paula” si alguna vez se ha enamorado, y la villana de la historia le dice que olvide esas ideas, ya que ella jamás se enamorará porque es mucho más que cualquier persona.

No, olvídalo. Nunca me he enamorado ni creo poder hacerlo, porque jamás voy a encontrar un hombre a mi nivel. Yo soy más que cualquiera”, expresó Lucero en su doblaje de “María Paula”.