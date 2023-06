Lucero Mijares se siente afortunada de llevar el nombre de sus padres

CIUDAD DE MÉXICO.-Recientemente se mencionó por la actriz y cantante María del Sol que ya no se le interpusiera a Lucero Mijares como la “hija de”, pues aseguró que la joven se ha ganado con un arduo trabajo su lugar como la protagonista de "El mago: The Wiz".

Este proyecto es el debut en los escenarios que tiene Lucero Mijares y por ello es necesario que la dejen brillar por sí sola.

"El nombre de sus papás (Lucero y Manuel Mijares) es un peso muy fuerte para esta chiquita. Ella no está en este musical, por su mamá o por su papá, ella está aquí porque es talentosa; yo puedo aguantar el peso de mi mamá, la primera actriz Josefina Echánove, el peso de mis hermanos Alonso y Peggy Echánove, pero Lucero es ella misma, ojalá le permitan brillar", dijo del Sol después de la conferencia para presentar al elenco de este musical.

Pero Lucero está muy orgullosa de ser hija de quien es

Por su parte, Lucero Mijares no piensa de la misma forma, sino que al contrario dijo sentirse muy orgullosa de ser la hija de dos grandes artistas a quienes mucha gente conoce y para ella no es ningún peso llevar sus apellidos.

"Estoy muy agradecida con ellos (mis padres) porque siempre me han dicho que me van a apoyar al máximo, haga lo que haga. Me siento afortunada de ser la hija de estos dos grandes maestros", expresó la joven.

Lucero Mijares: Me siento tan orgullosa de ser la hija de quien soy... @LuceroMijaresOf ✨ pic.twitter.com/mVrbRRh7u9— �������������� (@mery_lucerina) June 1, 2023

Lucero Mijares hace su debut como actriz

"El mago: The Wiz" no solo será el debut de Lucero como actriz, también marcará el regreso de María del Sol al teatro después de haber vivido la pandemia y la pérdida de su madre y hermanos, por lo que aseguró, ha sido su fe la que la ha ayudado a salir adelante.

Lleva el orgullo en su nombre! LUCERO MIJARES ���� “Soy hija de dos grandes maestros” “Estoy muy feliz y me siento muy afortunada de ser la hija de quien soy”Felicidades por esta nena q se siente tan orgullosa de sus padres como los padres de ella��Amo sus valores,son lo máximo�� pic.twitter.com/eVL1S83pJq— ilián✨ (@ilian_liz) June 1, 2023

"Imaginen, mi mamá se fue a su residencia celestial (29 de diciembre de 2020), mi hermana a los tres meses (1 de marzo de 2021) y mi hermano acaba de cumplir seis meses de haberlas alcanzado (30 de noviembre de 2022); toda pérdida causa un dolor indescriptible y decirles que prácticamente toda mi familia ya no está no es algo fácil; sigo en mi proceso de duelo, pero veo cómo él me ha sostenido", expresó.

El elenco completo de esta obra musical lo conforman:

Lucero Mijares (Dorothy)

María del Sol (Glinda)

Eugenio Montessoro (Mago)

Pablo Rodríguez y Federico di Lorenzo (León)

Juan Fonsalido (Espantapájaros)

Oscar Acosta (Hombre de Hojalata)

Dulce Patiño (Malévola)

Crisanta Gómez (Adaperla)

Esto solo por mencionar algunos y levantará el telón a partir del 30 de junio en el Teatro Hidalgo.

