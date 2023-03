Lucerito Mijares se siente muy cómoda con su cuerpo y asegura que no cambiará pese a las críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucerito Mijares tiene un talento indiscutible que reveló al mundo a sus 18 años, cuando grabó el primer dueto con su papá, el cover “Everything” de Michael Bublé.

Luego acompañó a Lucero y Manuel Mijares en el concierto vía streaming “Siempre Amigos” y ahora en su gira “¡Hasta que se nos hizo!”. Además, artistas como Daniela Romo y Melendi han invitado a la joven a compartir escenario.

Sin embargo, como señala Quién, la fama le ha traído tanto halagos por su voz, como críticas por su físico, pues en redes sociales la han comparado con su madre y le han pedido que cambie su imagen.

En una reciente entrevista para el canal DelaRosa TV, Lucerito habló al respecto y dijo no quiere cambiar porque se siente cómoda tal cual es y siempre ha contado con el apoyo de sus padres, que las personas más importantes en su vida.

“Me han hecho ser la joven adulta que ya soy. Y no pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad, me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo, estoy muy cómoda como soy”, dijo.

La hija de Manuel Mijares se siente agradecida con aquellos que siguen su carrera que va comenzando, pero los comentarios negativos la tienen sin cuidado, pues ha trabajado mucho en su autoestima y amor propio para tener la seguridad que necesita.

"Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó.