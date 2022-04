Lucerito Mijares reaccionó ante el supuesto "regreso" entre sus padres: Lucero y Mijares

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero es una de las cantantes más importantes del país, su carisma y belleza la han convertido como una de las favoritas por parte del público, además en su momento mantuvo uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo a lado de Mijares.

A pesar de que la pareja decidió separarse después de 14 años de matrimonio, actualmente mantienen una muy buena amistad de respeto y cariño, e honor a sus hijos Lucerito y Manuel, con quien ya han hecho varios proyectos musicales.

Fue por medio de la cuenta de Instagram del programa ‘Despierta América’ donde se dio a conocer un video de una entrevista que le hicieron a Lucero y su hija Lucerito, quienes se dejaron ver más transparentes que nunca.

Uno de los reporteros cuestionó a la artista que si era verdad que ella y Mijares estaban por retomar su relación, inmediatamente Lucero volteó a ver a su hija quien hizo un gesto dando entender que nada era cierto.

Es chisme viejo” dijo Lucero.

Por su parte Lucerito dejó en evidencia con sus expresiones “Ijoles”, “yo creo que ya”, que sus padres ya no mantenían ningun tipo de relación amorosa, solamente han mantenido una bonita amistad.

Además la cantante agregó que fue durante pandemia cuando decidió a lado de su exesposo ofrecer un streaming o concierto virtual para poder estar un poco más de cerca con su público, fue cuando decidieron invitar a su hija Lucerito, quien fue un total éxito por su gran voz.

Cuando le cuestionaron sobre si podría volver a llegar al altar con su nueva pareja, Lucero respondió que ya se había casado una vez y en ese momento su hija la interrumpió y dejó en claro que ya no habría otra boda.

Lucero reveló cómo protege de cualquier abuso a su hija Lucerito Mijares

La actris reveló que desafortunadamente por su trabajo en ocasión le impide pasar todo el tiempo a lado de su hija, pero a pesar de esto, cuando no es ella quien la acompaña, es su padre Mijares, porque de esta forma sabe que se encuentra segura.

“Ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella. A veces, también por mis cosas, por mis compromisos, no permiten estar todo el tiempo pegadita. Pero hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo y estoy muy cerca en muchas cosas. Y obviamente siempre hay alguien que esté pegado con ella: si no puedo ser yo, pues es su papá y si no alguien muy cercano o alguien de mucha confianza”.