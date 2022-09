Lucerito Mijares aparece cantando a lado de Daniela Romo

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero y Mijares en su momento formaron uno de los matrimonios más estables y sólidos, ambos comparten a sus dos hijos José Manuel y Lucerito.

Desde hace un par de años durante en pandemia en un concierto virtual que ofreció Lucero para sus fanáticos, tuvo como invitada a su hija, quien sorprendió con su talento vocal a todo su público.

Hace unas horas por medio de sus historias que Lucero compartió que se encontraba en un concierto de Daniela Romo y captó el momento en el que su hija apareció en el escenario.

Además la reconocida artista aprovechó para agradecerle a su ‘colega’ por la cordial invitación que tuvo de tener como invitada a especial a Lucerito Mijares quien se le pudo ver cantando el tema “La Ocasión para Amarnos”.





Gracias @danielaromoweb maravillosa por invitar a mi @luceromijaresoficial a cantar contigo y compatir con ella tu sould out en el Audito Nacional” escribió en la publicación.



En la grabación se pudo escuchar los gritos de emoción de todos los presentes mientras que Lucero dejó ver su emoción al punto que el video salió un poco movido debido a la atención que tenía en el concierto.

En los últimos meses Lucerito se ha desarrollado en el teatro donde ha destacado su talento artístico y en más de una ocasión ha llegado a ser comparada con la guapisíma Ángela Aguilar.



Así protege Lucero a su hija de “abuso”

Lucero durante una entrevista que ofreció para los medios de comunicación reveló que es lo que hace para mantener a su hija alejada de los abusos que pudieran ocurrir en su carrera musical.

“Ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella. A veces, también por mis cosas, por mis compromisos, no permiten estar todo el tiempo pegadita. Pero hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo y estoy muy cerca en muchas cosas. Y obviamente siempre hay alguien que esté pegado con ella: si no puedo ser yo, pues es su papá y si no alguien muy cercano o alguien de mucha confianza” comentó.