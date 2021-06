Lourdes Munguía habló sobre su matrimonio con Enrique Perrusquía

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista para el programa “Hoy”, la actriz Lourdes Munguía compartió algunos detalles de su vida y de su carrera en la actuación.



Para comenzar la charla, el conductor, Jorge “El Burro” Van Rankin, presentó a la actriz y comentó que Lourdes Munguía es sagitario, a lo que ella contestó que le encanta su signo, pues una persona así “no traiciona, es fiel, es entregada, disciplinada y divertida”, comentó Munguía.



Sobre su infancia, la actriz reveló que comenzó a trabajar desde los 14 años como secretaria bilingüe, pero que cuando empezó a ver las obras teatrales “lloraba” porque ella quería estar en el escenario.



En cuánto a su familia, Lourdes recordó, al borde de las lágrimas, lo mucho que sus padres y hermanos la han apoyado. Además, confesó que su primera función de actuación se la dedicó a su padre.



En la misma entrevista con Jorge Van Rankin, el conductor cuestionó a la actriz sobre si alguna vez había estado casada, a lo que ella respondió que cuando tenía 20 años contrajo matrimonio con Enrique Perrusquía.



Además, contó que “se apresuraron a casarse”, pero su matrimonio apenas duró tres años, confesó. Sobre su pronta separación de Enrique, la actriz declaró que fue gracias a que su ex esposo nunca la apoyó.



Tenía una posición económica muy buena, entonces él me decía: ´Compré un crucero para que nos vayamos a el Caribe´. Pero pues tu sabes que cuando llega una oportunidad en el trabajo no la puedes dejar ir. Y cómo no podía irme con él, se molestaba”, confesó Lourdes.