¡Romance en “Hoy”! Brandon “El Wapayaso” y Lourdes Munguía se besaron en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Nadie imaginó que el amor surgiría en medio de la sección “Las Estrellas Bailan en Hoy” del matutino de Televisa, pues Brandon “El Wapayaso” y Lourdes Munguía tendrían un romance.

Y esto ha quedado mucho más allá de las meras suposiciones, pues el joven, que es 39 años menor que la actriz, ya dio a conocer sus intenciones de conquistarla cueste lo que le cueste.

Ambos son una de las parejas favoritas de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, pues a simple vista era evidente la química entre los dos, derrochando sensualidad en sus coreografías.

Incluso la misma Galilea Montijo dijo que algo estaría surgiendo entre los dos, con sólo verlos bailar juntos. Y al parecer, esto quedó comprobado luego de su más reciente presentación, pues al final, el cantante le robó un tremendo beso a la actriz, declarando así su inminente atracción por ella.

La revista TvyNovelas abordó a la dupla luego de que fueran los primeros en alir de la competencia, además de cuestionarles el romance que estaría surgiendo entre los dos.

No sé si algo formal, puede ser, no se sabe, pero ahorita estamos muy contentos, es un mujerón y yo me caso; a ver qué pasa, porque no nada más es mi opinión, también es la de Lú. O sea que van en serio… Vamos por todo, por qué no, si ya nos dimos un beso, ¡que no pueda haber otros más!”, dijo Brandon.