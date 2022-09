Lourdes Munguía enciende Instagram con vestido de encaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Lourdes Munguía es una de las actrices con más trayectoria en el medio del espectáculo, a sus 60 años ha podido conquistar a sus fanáticos con su indudable belleza.



Desde hace un par de años que la actriz se ha dedicado a motivar a sus miles de seguidores con frases, reflexiones y hasta hábitos saludables con el objetivo de que puedan llevar un nuevo estilo de vida.



Hace unos días Lourdes Munguía derrochó sensualidad por medio de su cuenta de Instagram donde compartió una fotografía en la que apareció con un hermoso vestido de encaje de color negro.



En esta ocasión la actriz el vestuario le permitió presumir su esbelta figura, que hasta el momento es una de las más envidiadas por el espectáculo y es que a pesar de su edad ha sabido mantenerse.

Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal” se puede leer en la publicación.



Aunque no es la primera vez, la actriz suele compartir este tipo de fotografías para que sus seguidores se inspiren en sus ‘outfits’ que en su mayoría suele utilizar vestidos.



Los usuarios hicieron llegar cientos de piropos y muestras de cariño en la publicación: “eres todo una escultura”, “siempre bella y espectacular”, “super hermosa mi amor”, son algunos de los que se puede leer.





Lourdes Munguía habla de su matrimonio con Enrique Perrusquía



Durante una entrevista que ofreció Jorge Van Rankin, donde el conductor le cuestionó a la actriz, sobre si alguna vez había estado casada y ella respondió que cuando tenía 20 años había unido su vida con Enrique Perrusquía.



"Tenía una posición económica muy buena, entonces él me decía: ´Compré un crucero para que nos vayamos a el Caribe´. Pero pues tu sabes que cuando llega una oportunidad en el trabajo no la puedes dejar ir. Y cómo no podía irme con él, se molestaba”, confesó Lourdes.