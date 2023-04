Los looks más famosos en la historia del Met Gala

Hermosillo.- El Met Gala es uno de los eventos más glamorosos de toda la industria de la moda. Tiene como objetivo principal recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York, con una exposición que inicia la semana después de la gala y se mantiene hasta finales de septiembre.

Cada año, el evento gira en torno a un tema específico y los asistentes son invitados a vestirse de acuerdo con ese temática. Se celebra el primer lunes de mayo y ese día, las escalinatas del museo se visten de rojo para recibir a todo tipo de celebridades, diseñadores de moda, modelos y reconocidas personalidades. La etiqueta del evento es moda de alta costura y las entradas son extremadamente costosas, lo que lo convierte en un evento muy exclusivo. Los invitados recorren la alfombra roja, disfrutan de la exhibición de ese año y comparten una cena íntima.

Los famosos que asisten nunca dejan de sorprendernos con sus espectaculares atuendos.

Aquí compartiremos 5 de los outfits más icónicos en la historia de la ceremonia, de acuerdo al medio ELLE.

La querida princesa Diana lució en 1996 un diseño lencero de Dior, conquistando los titulares de su tiempo.



En 2015, Rihanna lució un diseño de Guo Pei. Se hizo viral en redes sociales, pero no por su lujo, sino por las burlas que desató. Algunos lo apodaron “el look de la tortilla”.

Las hermanas Kylie y Kendall Jenner llenaron de color la alfombra roja en 2019, cuando acudieron con dos vestidos a juego de Versace. Las plumas fueron, sin duda, el detalle protagónico.

Kim Kardashian causó una gran polémica en 2022 al aparecer con uno de los vestidos de Marilyn Monroe, diseñado por Jean-Louis en 1962. Scott Fortner, historiador y coleccionista, denuncio que el vestido había ha sufrido graves daños tras su uso.

El año pasado, Blake Lively conquistó al mundo cuando lució un diseño de Atelier Versace inspirado en la Estatua de la Libertad. Muy apropiado para la temática de ese año: “In America: An Anthology of Fashion”. Desgraciadamente, la actriz ya confirmó que este año no asistirá a la ceremonia.

¿Cuál es la temática del MET Gala 2023?

La temática de este año es Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Un diseñador alemán que trabajó para firmas como Balmain, Chloé, Fendi y fue creador de su propia casa de modas. Penélope Cruz, Dua Lipa y Michaela Coel serán algunos de los anfitriones.

¿Dónde se puede ver la Met Gala 2023?

Si te interesa, puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal de YouTube de la revista Vogue.

 

