¿Los llamó "nacos"?: Sofía Reyes se pronuncia sobre la polémica con Grupo Firme

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Reyes llamó la atención de varios usuarios de redes sociales y de los medios de espectáculos luego de que se viralizara un video en el que presuntamente dice "Eso nacos" a los integrantes de Grupo Firme, quienes se encontraban festejando su gran logro al conseguir su primer Latin Grammy.

El suceso ocurrió durante la pasada entrega de los premios latinos, en la cual la agrupación de música regional mexicana obtuvo el premio en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda, lo que provocó su emoción y festejo tras bambalinas.

Mientras cantaban y bailaban al conseguir el prestigioso Grammy, los integrantes de Grupo Firme tuvieron un breve encuentro con Sofía Reyes entre los pastillos del backstage, y aunque no cruzaron palabras entre ellos, en el video, que se hizo viral en redes sociales, algunos expresaron que se puede apreciar que la cantante presuntamente los insultó al pasar junto a ellos.

Incluso, el clip publicado por el usuario de @chicapicosaa, fue grabado por un miembro del staff de la banda mexicana, quien supuestamente grabó el video, añadió en la descripción del video: "Como cuando vas con toda tu buena vibra y pasa la fina de @SofiaReyes y te dice: 'eso nacos'. Morra amargada", junto a varios emojis de risa.

Una vez que el fragmento comenzó a circular en redes sociales, la intérprete "Idiota" se convirtió en el blanco perfecto de muchos seguidores de Grupo Firme que la atacaron y criticaron severamente. Hubo quienes comentaron que no era la primera vez que Reyes actuaba de esta manera, ya que aseguran que se caracteriza por siempre tener una actitud clasicista e indiferente hacia otros artistas.

Luego de convertirse en el centro de atención de los medios de comunicación, Sofía quiso aclarar la polémica y esclarecer la situación, pues publicó en su cuenta personal de Twitter que ella jamás actuaría de tal forma y que las personas que la conocen pueden respaldarla.

Estoy muy sacada de onda, cansada y muy molesta. Jamás me expresaría así de nadie. Al contrario, los estaba celebrando. Quienes me conocen saben que jamás diría algo así”, se lee en su tuit.

Además, la joven de 26 años también utilizo sus historias de Instagram para pronunciarse al respecto y explicó que, en el video con Grupo Firme, ella iba celebrando junto a ellos y que jamás se refirió de manera despectiva hacia la banda regional mexicana.

“Hola quiero decirles que estoy muy sacada de onda y, de hecho, enojada porque acabo de ver una nota donde supuestamente yo me estoy expresando negativamente y despectivamente hacia otros artistas, en donde yo jamás dije lo que dicen que estoy diciendo. Al contrario, me sorprende mucho porque yo los estaba celebrando y yo jamás me expresaría así de nadie”, declaró Sofía Reyes.