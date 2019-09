Los hombres tardamos mucho en comprender a la mujer: José José

José José y Ana Elena Noreña, mejor conocida como Anel, se reunieron con 10 parejas que ganaron un concurso radiofónico y conversaron con ellas sobre el amor, con motivo del Día de San Valentín.



EL UNIVERSAL informó que en dicha conversación, el intérprete de "Amar y querer", se sinceró y reconoció que muchas veces los hombres no comprenden de inmediato el amor que les ofrece su pareja.



"Los hombres a veces somos un poco babosos, sí, porque nos tardamos en comprender la dulzura, el amor y la entrega de la mujer que tenemos a nuestro lado", expresó.



El cantante, que en ese año compartía su vida con Anel, su segunda esposa y con quien procreó a Marysol y José Joel, dijo que él y su esposa habían tenido que sortear varias dificultades para poder seguir juntos.



"Véanos, somos una pareja feliz, con sus dificultades que hemos sabido superar, por eso yo les digo que el amor es la fuerza que lo mueve y que lo puede todo, no hay nada mejor que estar enamorado, amar sin pedir nada a cambio y entregarse totalmente".

Las parejas presentes aplaudieron las declaraciones del cantante, quien se mostró amable, sencillo, simpático y con excelente sentido del humor.



José José disfrutaba escribirle al amor, sentimiento que definía como una fuerza capaz de transformarlo todo.



"He tenido la suerte de encontrar mucho apoyo, sobre todo de personas como Marcos Olivares que me dedican una hora en sus estaciones de radio. También ha llegado el momento que se escuchen mucho mis canciones que son románticas, porque me gusta cantarle al amor, a la vida, a los sentimientos, como dije antes, el amor es la fuerza que nos mueve a todos los seres vivos, hombres, animales", consideró.



En la cúspide de su carrera, José José lamentó no poder pasar más tiempo con su familia, pero también se sentían agradecido por tener muchos proyectos en puerta, se declaró un enajenado del trabajo y evocó a Frank Sinatra.



"Gracias a Dios ahora hay mucho trabajo, y seguiré cantando hasta que ya no pueda más, mira, lo que más me entristece y me preocupa es que no puedo dedicarle mucho tiempo a mi familia, porque realmente tengo mucho trabajo, ni una hora de descanso, siento que ya no puedo más, pero mientras que el público me siga soportando, seguiré en esto. Tal vez un Frank Sinatra que a los 65 años todavía coloca buenas canciones", finalizó.