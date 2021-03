Los RBD le dan la espalda a Dulce María por no participar en concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Dulce María, reveló que sus excompañeros de RBD le dejaron de hablar tras anunciarles que no participaría en el concierto virtual del reencuentro, para no poner en riesgo su embarazo y evitar contagiarse de Covid-19.

La también cantante contó en una entrevista en De Primera Mano que les envió un mensaje de de audio de 10 minutos a Anahí, Mayte Perroni, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann para explicarles los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo, relató.

Dulce María externó que le encantó ver a sus compañeros interpretar varias de sus canciones, pero no se arrepiente de haber puesto primero su salud, pues Anahí se contagió de coronavirus luego de su participación en el concierto.

“No, definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, aseguró.

La actriz expuso que la mayor parte de las ganancias que se obtienen por el grupo musical RBD no son para los cantantes, porque ellos no son los dueños.

“Realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia”, expresó.