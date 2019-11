Los Polinesios inauguran la Navidad en Six Flags

Los Polinesios, tres jóvenes youtubers mexicanos, inauguraron la temporada navideña en Six Flags. Karen, Lesslie y Rafa se presentaron en el parque de diversiones para inaugurar uno de los desfiles más esperados de la temporada decembrina.



Desde las 19:00 horas el Boulevard Hollywood se llenó de fans que esperaban por la llegada de Los Polinesios, pero fue hasta las 20:00 horas que los tres jóvenes subieron al escenario para hacer el conteo previo al encendido de luces y el desfile del Christmas in the Park.



"Estamos muy emocionados de comenzar esta festividad y sobre todo porque al mismo tiempo inauguramos nuestra atracción que se llama Christmas Time, donde van a poder buscar cosas de nosotros a lo largo del recorrido y luego van a tener la oportunidad de tomarse fotografías en un lugar muy especial para nosotros", contó Rafa Polinesio en entrevista con EL UNIVERSAL.



La atracción es una casa que recrea espacios emblemáticos de la vida de los youtubers, se trata de una experiencia interactiva que guarda objetos personales de los tres chicos quienes cuentan con 21 millones de seguidores.



"Lo que más nos gusta de la Navidad es que todos se vuelven muy amorosos y se reúnen para dar amor", dijo Lesslie Polinesia.

La atracción estará disponible durante el festival navideño anual del parque que durará hasta el 19 de enero del 2020 y está incluida en cualquier boleto de entrada al parque.



Durante el Christmas in the Park, Six Flags se iluminará todas las noches con millones de luces navideñas, un árbol gigante y experiencias temáticas, además durante esta temporada se ampliarán los horarios de servicio hasta las 22:00 horas.