Los Fugees regresan a los escenarios después de 15 años en gira internacional

Nueva York.- La banda hip-hop The Fugees anunció que volverá a reunirse después de 15 años para dar una gira internacional, iniciando mañana en NY, con un concierto secreto para apoyar una campaña contra el hambre.



La banda haitiano-estadounidense celebrará con este "tour" el 25 aniversario de su segundo y último álbum, "The Score" (1996), que ganó el premio Grammy al mejor álbum de rap y contiene uno de sus temas de mayor éxito, "Ready or Not", con doce actuaciones repartidas entre tres continentes.



La primera parada está anunciada mañana miércoles en un lugar secreto en Nueva York como un "espectáculo íntimo" que será retransmitido en el megafestival Global Citizen Live —el próximo día 25— para "pedir al G20" que acabe con la crisis de hambruna y proteja el planeta, de acuerdo con su web.



Después de la Gran Manzana, el grupo se embarca en una ruta por Estados Unidos con parada en Chicago (11 de noviembre), Oakland (7), Los Ángeles (12), Atlanta (18), Miami (21), Newark (26) y Washington DC (28), seguida por Europa, en París (4 de diciembre) y Londres (6).



La última parte de la gira se traslada a África, con paradas en Nigeria y Ghana





Su vocalista, Lauryn Hill, habló en un comunicado sobre "la compleja pero impactante historia" de la banda que formó a principios de los 90 junto a Wyclef Jean y Pras Michael, y que se convirtió en una de las más exitosas de todos los tiempos en su género pese a su corto paso por el estudio.



Los Fugees lanzaron "Blunted on Reality" (1994) y dos años después el definitivo "The Score", que escaló las listas de ventas con sus reinterpretaciones de clásicos como "No Woman no Cry", de Bob Marley, o la versión de Roberta Flack de "Killing Me Softly With This Song".



"Decidí hacer un homenaje a este importante proyecto, su aniversario y a los fans que apreciaron la música creando una plataforma de paz en la que nos pudiéramos unir, hacer la música que amamos y dar un ejemplo de reconciliación para el mundo", escribió Hill, que rompió barreras en el rap y la música.



"Cumpliendo 25 años con los Fugees, mi primer recuerdo es que nos comprometimos, desde la puerta, a no simplemente hacer música sino a ser un movimiento. Ser una voz para quienes no son escuchados, y en estos tiempos difíciles estoy agradecido de nuevo de que Dios nos haya reunido", dijo por su parte Wyclef Jean.





Los Fugees, que tomaron su nombre del inglés "refugees" (refugiados) para reapropiarse de este término que es utilizado despectivamente contra las personas de origen haitiano en EE.UU., actúan para el Global Citizen Live precisamente reivindicando ayuda para Haití.



"La situación es especialmente grave en Haití, donde el cambio climático, los frecuentes desastres naturales y la pobreza han empujado a cerca de la mitad de la población a la inseguridad alimentaria", señala la página sobre el concierto de la banda para el festival impulsado por la ONU.