Los Ángeles Azules se alejan de las tendencias y seguirán en la cumbia

Son más de 40 años los que Ángeles Azules han puesto a bailar al público hispanoamericano, convirtiéndose en el grupo de cumbia por excelencia en Latinoamérica. Y es precisamente por ese motivo que seguirán por esa misma línea, sin caer en modas o tendencias que pueda cambiar su estilo musical.

Jorge Mejía, integrante de la agrupación de Iztapalapa, dijo en entrevista para EL IMPARCIAL, atribuye el éxito de Ángeles Azules a la fidelidad que tienen a su público.

Si le cambias el estilo, a la gente no le va a gustar, vamos a parecer otro grupo y no queremos eso. Tenemos 40 años conservando y formando nuestro estilo para que de repente lo cambies y que ya no te reconozcan. Si este es el estilo que le gustó a la gente, hay que seguir esa misma línea, ¿no?”, dijo Jorge en llamada telefónica.