Líder de Ángeles Azules responde a Noelia por presunto boicot en concierto

Ciudad de México.- La cantante Noelia denunció violencia por parte de la agrupación de Los Ángeles Azules durante el concierto que dieron en Tijuana la semana pasada.

La artista relató que su vida peligró debido a que las luces del escenario no le permitían ver por lo que no podía ver al público ni el suelo donde pisaba.

Debido a dichas declaraciones, el líder del grupo Elías Mejía respondió durante una entrevista con la prensa el señalamiento en su contra.

No tuvieron nada que ver

El artista señaló que no tuvieron nada que ver con las fallas técnicas que pudieron presentarse durante el evento y lo explicó de la siguiente manera:

Cada quien anda con su música, con su gente que traemos y no tenemos nada que comentar. Cada quien lleva su equipo; nosotros Ángeles Azules llevamos nuestro equipo, Noelia lleva su equipo, cada uno lleva sus ingenieros, técnicos y más”

De igual forma, Mejía aseveró que desconocía las denuncias que decretaba su compañera, ya que ellos hacía su trabajo y no sabía lo que ocurría después. “No sé, yo llego, toco y ya no sé lo demás”, indicó.

Antes los cuestionamientos insistentes, el cantante reafirmó. “No porque vuelvo a lo mismo, cada quien lleva su equipo, yo no sé por qué lo dijo. Mis respetos para ella y pues es buena artista, pero… lo demás no sé. Somos amigos todos, nos gusta trabajar”.

Finalmente, el intérprete de Los Ángeles Azules comentó que siente respeto por Noelia y todos los artistas: “Nosotros lo que queremos es que todos estemos en paz, y nada más, Los Ángeles Azules están abiertos para toda la gente”.