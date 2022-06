Lorenzo Méndez lanza nueva canción, ¿Con dedicatoria para Chiquis?

HERMOSILLO, Sonora.- Después de meses de su separación y aun en trámites de divorcio, Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera siguen en el ojo del huracán pues anteriormente chiquis habría acusado a Lorenzo de maltrato y de tener problemas con adicciones.

Aunque el cantante ha negado todo al respecto, una nueva canción en su perfil a levanto las sospechas que tal vez iría con dedicatoria para su ex pareja.

Sin embargo la hija de Jenni Rivera siempre ha mostrado positiva y ha dado declaraciones al respecto y ha confesado que hasta llego a pasar por una depresión.

"Me separé durante la pandemia y creo que todos sufrimos mucho por eso, y luego yo estaba en una separación y si me entro una fuerte depresión" comentó la cantante.

En el fragmento de canción que subió Lorenzo también hubo mención para la actual pareja de Chiquis pues aseguran que es un fotógrafo llamado Emilio Sánchez.

"No te dabas cuenta de que a mí me causabas risa, donde el fuego quemó siempre quedaron mis cenizas y el novio que te cargas en el 'Insta' me seguía".

Además de esos versos tristes también hace referencia a su vida de soltero y lo bien que le va con ese nuevo estilo de vida.

