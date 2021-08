Lorena de la Garza obligada a vender su casa y considera abandonar su carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- La situación critica de la economía ha alcanzado a muchas personas, y el sector artístico no ha sido la excepción. Tal es el caso de la actriz Lorena de la Garza, pues según información dada a conocer por el presentador de espectáculos Juan José Origel en el programa "Con Permiso", la también comediante no está pasando por un buen momento.

El conductor comenzó explicando que es probable que la producción de Jorge Ortiz de Pinedo, la serie "Dr. Cándido Pérez" donde la actriz interpreta el personaje de "Claudia", salga del aire tras su estreno el pasado 18 de julio, al no mostrar los resultados esperados ante el gusto del público.

La información no fue confirmada por Pepillo Origel, pero sí dejó ver que hay altas posibilidades de esto suceda. Por lo que la actriz se verá afectada, pues esto se junta con su culminación de la temporada de la obra de teatro "Ghost" y también el escándalo en musical "Mentiras", la han dejado fuera del proyecto tanto a ella como a sus compañeros.

A decir de los presentadores Martha Figueroa y Juan José Origel, Lorena ha estado triste por lo que la pandemia ha afectado la industria, pues por esta causa, no hay trabajo y por ello estaría considerado dejar su carrera y hasta vender su casa.

“Lo que sí se me hace más triste, es que nuestra querida Lorena de la Garza con esto, toda la pandemia que hemos pasado, que no se ha trabajado, que la gente está necesitada de lana y todo esto, nomás te digo que está tan triste y todo, que va a vender su casa, está vendiendo su casa porque ya no tiene dinero y se va a retirar del mundo del espectáculo”, indicó Origel, causando la sorpresa de Figueroa.