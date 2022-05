Lorena de la Garza se expresa sobre sus diferencias con Consuelo Duval

Ciudad de México.- La actriz Lorena de la Garza anunció su regreso a la televisión en compañía de Consuelo Duval, su antigua compañera en Nacasia y Nacaranda del programa La hora pico.

Después de articular el nombre de su colega, la comediante expresó que sí tuvo conflictos con ella cuando interpretaban a Las Nacas.

Yo siempre digo que Consuelo es mi hermana y los hermanos de sangre también, pues nos peleamos. Entonces, tenemos diferencias, pero eso no significa que te dejes de amar [...] Y bueno, hace muchos años sucedió, se aclaró el punto y nada, nos tenemos mucho cariño”

Declaró la artista.

Le clonan tarjeta

De igual forma, De la Garza reveló que fue víctima de clonación de tarjetas de crédito. “Me clonaron la tarjeta e hicieron compras con mi tarjeta, entonces dije ‘no puede ser’, porque justamente estábamos en un proceso tan complicado, pero también al mismo tiempo entiendes que no había trabajo y que la gente estaba necesitando de buscarla como fuera, ¿sabes?, la manera de salir adelante”.

Afortunadamente, el banco pudo resolver el problema de clonación de tarjeta de crédito, al que se enfrentó la comediante. y finalmente, la actriz terminó agradeciendo que este tipo de robo no fue peligroso ni tuvo repercusiones en su vida. “Digo no me robaron de manera personal, en ese sentido de que alguien entrara a mi casa, pero sí fue indirectamente a través de una tarjeta clonada. Lo bueno es que nos hemos puesto ahora todos muy abusados y ya los bancos tienen sus estrategias más complejas para que ya no nos roben tanto”.