Lolita Cortés tuvo un “amor prohibido”: Su hermanastro; así reaccionó su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Lolita Cortés es una de las actrices de comedia musical más aclamadas por la crítica y el público, y una de los jueces de los reality shows más odiados de la televisión, pero su franqueza que siempre la caracteriza la llevó a revelar uno de sus más íntimos secretos.

La intérprete, de 50 años de edad, platicó a Jorge “El Burro” Van Rankin, para el programa “Hoy”, la reacción de su mamá cuando supo que se había enamorado de un amor prohibido: Su hermanastro, con quien tuvo dos hijos.

Dolores Vannesa Cortés Jiménez comentó que conoció a Sergio Romo, quien también es actor, cuando apenas era una niña y, desde entonces, se enamoró de él, ya que a pesar de que era su hermanastro, no fue impedimento para ella.

Sergio Romo es hijo de la actriz Alma Muriel y el empresario Sergio Romo, pero Muriel inició una relación sentimental con el padre de Lolita, el actor Ricardo Cortés, con quien procreó una hija llamada Lisa.

Lolita, junto con su hermana Laura, desde niñas visitaban la casa de su padre donde estaba Sergio y Lisa, y se criaron como hermanos, aunque Lolita siempre estuvo enamorada del hijastro de su padre.

En una gira me lo encuentro y yo: ‘Tarararará’(grita de emoción). Yo ya estaba enamorada de niña, de él. Entonces lo vuelvo a encontrar y digo: ‘Este no es mi hermano, a mí no me vengan’. Y yo, con toda alevosía y ventaja, dije: ‘Este es mío, yo no lo dejo ir’”, recordó.