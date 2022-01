Lolita Cortés se declara bisexual

MÉXICO.- Lolita Cortés es una de las figuras más polémicas del espectáculo mexicano a causa de su fuerte personalidad y sus severas críticas en realitys shows en los que ha participado como jueza en númerosas ocasiones. Esta vez, Cortés fue invitada a un programa que se transmitide en YouTube, en el cual declaró que es bisexual.

La cantante forma parte del jurado de Iconic Drag Fashion Week, un reality show de moda Drag en el que compiten distintos diseñadores mexicanos confeccionando prendas únicas modeladas por algunas de las más famosas Drag Queens mexicanas. Fue en una reciente transmisión del show que la también conductora estaba criticando a una persona de género no binario, quien dijo ser queer, a lo que Lolita respondió que ella también lo es.

Qué tal Lolita Cortés es Queer y Bisexual, me quedé sin habla como la Draga que era " criticada "... pic.twitter.com/DptePruC5r — Judas Salomon (@JudasSalomon1) January 28, 2022

Tan severa como es, Cortés estaba criticando el atuendo de Enchanteé Irazú y este fue el principal motivo por el que terminó revelando su orientación sexual, algo de lo que nunca antes había hablado. “Precisamente cuando abordas esto de que puedo ser una mujer hermosa, pues ni dentro ni fuera de Drag me identifico como una mujer. Yo no estoy tratando de ser una mujer, quiero ser una Draga y no va a lo hermoso porque no busco la feminidad, busco alejarme lo más posible a que se me pueda asociar a una mujer sin dejar de ser Draga”, mencionó Enchanteé. Ante esto, la jueza interrumpió para decirle que podía ser queer, a lo que agregó que ella misma lo es:

“Yo soy una persona queer. Claro que soy queer, salgo completamente de lo que los cánones sociales están pidiendo. Soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercings, que es bisexual, soy queer”, expresó.

¿Qué es ser queer?

Ante el comentario de Lolita, su nombre rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, pues muchos se mostraron sorprendidos de escuchar la orientación sexual de la jueza. Sin embargo, también recibió críticas porque muchos internautas consideraron que no está usando el término "queer" como generalmente se define. La palabra "queer” se refiere a una identidad de género y orientación sexual diferente a la heterosexual y cisgénero.

En más de una ocasión, Lolita Cortés ha demostrado su apoyo por la comunidad LGBT+ y se ha declarado a favor del matrimonio igualitario. La forma en la que acaba de revelar su orientación e identidad de generó provocó una discusión, pues muchos opinaron que quiza Lolita esté englobando algunos estereotipos sobre las personas queer.

“No es que yo ponga en duda que sea queer, es el reducirlo a detalles físicos tan específicos, lo que no me cuadró”, “Cuando Lolita dice que es una persona queer porque le gustan los tatuajes y los piercings de verdad no entiende nada de lo que es ser así”, “Encasillar un género en estereotipos es la peor cosa que un miembro o no miembro de la comunidad LGBT+ puede ser y más si es famoso”, “Ser queer no es ser de una sola forma, señora Cortés” son algunos de los comentarios en redes sociales.