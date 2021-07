Lolita Ayala: Empleó 6 mil 400 rosas durante 30 años de transmisión de su noticiero

CIUDAD DE MÉXICO.- Lolita Ayala es la presentadora de noticias por excelencia en México con más de 45 años de experiencia en periodismo. Su programa "El Noticiero con Lolita Ayala" se caracterizó por siempre ser el rostro amable de las noticias con una flor que despedía su emisión.

La conductora fue invitada al show nocturno "Faisy Nights", donde reveló el origen de la idea detrás del uso de esta flor. Ayala sorprendió al develar cuántas rosas utilizó en su noticiero: empleó 6 mil 400 rosas.

El conductor aprovechó para hacer una broma al respecto: “¡seis mil cuatrocientas!, ya hubieras puesto tu huertito, ahorita en la Rosa de Guadalupe te tendrían que dar regalías también”, comentó provocando la risa de la invitada.

Una vez revelada la escandalosa cantidad de rosas, siempre en el mismo tono, Lolita platicó el origen de esta "firma de marca", la cual fue recomendación del entonces director Miguel Alemán, al iniciar su noticiero como única conductora en 1987.

“Miguel Alemán estaba de director, y me dijo cuando me dieron el noticiero sola, que fue en 1987: ´pon algo que sea distinto, que te marque’, y dije: ´¿pues qué pongo?... una flor’ y me dice ´pues una flor´, a todo dar, porque yo amo, amo, amo a las flores y dije: ´pues una rosa´ y una rosa rosa y pues mira que pegó la idea, funcionó”, explicó la presentadora de noticias.

Ayala también habló de su paso por Televisa y recordó la primera vez que visitó las instalaciones de la televisora. “Hoy que entre aquí a las instalaciones de Televisa San Ángel recordé que por primera vez yo había venido aquí en 1971, a trabajar″.

La empresaria contó durante su entrevista la anécdota de como entró a trabajar al área de noticias, cuando realizó un casting al que acompañó a una amiga, “Ni por aquí ni en mis más remotos sueños [...] Yo ya estaba inscrita y todo (en la carrera de medicina), pero me dijo esta amiga ´vamos a que nos hagan un casting´", platicó.

Al principio a Ayala no le interesaba realizar el castin, pero por apoyar a su amiga, realizó todo el proceso sin pensar que era una día sábado y para el lunes ya estaba trabajando en la empresa televisora.

Lolita aceptó el trabajo de forma temporal, pero le reveló al director que no sabía nada de periodismo. “Yo no tengo ganas de quedarme aquí para siempre, nada más voy a estar seis meses, ´no importa, no importa´; ´yo no sé de periodismo´; ´no importa no importa´ [...] Este señor, yo no sé qué vio en mi o confió en mí, me dijo: ‘te voy a poner un maestro´ y me puso al maestro y lo traje dos meses todos los días, haciendo reportajes, yendo a redactar, bueno andaba pegado conmigo todo el día, no lo puedo creer, son cosas milagrosas que me han pasado a mí”, detalló la periodista.