Lolita Ayala se ríe de quienes la ven como ícono después de aparecer en portada de Elle

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la sensación que causó al protagonizar la portada de la revista Elle hace unos días, ahora Lolita Ayala habla sobre el revuelo que generó la sesión de fotos publicada.

De acuerdo con sus palabras, la comunicadora no esperaba que las nuevas generaciones la consideraran un ícono. En entrevista con El Universal, Lolita reveló que fue su hija quien la animó a lanzar su línea de playeras, que ha sido un éxito desde hace varios meses.

"Me da risa que me digan ícono porque la verdad nunca me he sentido así. Esto que hizo mi hija me tiene súper orgullosa porque cuando me presentó el plan le dije: 'Hija, ¿quién va a querer a Lolita Ayala en una playera si yo ya fui? 'Y ella me dijo: 'Vas a ver que sí, porque eres vintage'", dijo.