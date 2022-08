Lola Cortés habla sobre la polémica con Paco de Miguel: "Ni siquiera leer sabe"

MÉXICO.- Lola Cortés fue la más reciente invitada del Escorpión Dorado al volante, y sorprendió al público por lo relajada y divertida que fue durante la entrevista. Y por supuesto, el youtuber no desaprovechó el momento para cuestionarla sobre la polémica que protagonizó con Paco de Miguel.

Fue en la gran final de La Academia que se vivió uno de los momentos más incómodos. El influencer Paco de Miguel asistió para realizar la entrega de unos premios, pero la ‘jueza de hierro’ demostró que su participación y sus bromas no fueron de su agrado, y lo ignoró tomándose una selfie mientras él seguía hablando.

La actriz de teatro musical dijo que ni recordaba quién era el personaje al que hacía referencia el Escorpión, por lo que este le dijo: “No te hagas, ese que desdeñaste hace 15 días, porque fue hacerse el chistoso, que ni es chistoso, es un pende... estoy de acuerdo contigo”.

Tienes toda la razón, la verdad yo no lo conozco y digo en presente, no lo conozco porque nunca nos han presentado, no conozco su trabajo, lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro”, respondió Lola.