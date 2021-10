Lo que no sabías de "Las cosas por limpiar" el gran éxito de Netflix

ESTADOS UNIDOS.- Netflix sorprendió a sus seguidores después del estreno de la serie ‘Las cosas por limpiar’ que ha robado la atención del público, por los temas que va desarrollando la historia, violencia psicológica, de género y problemas que tiene que sobrellevar una madre soltera en su vida diaria.

La serie ha sido basada en una historia real de la escritora Stephanie Land de su libro Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will To Survive, el cual fue uno de los más vendidos en 2019, según lo informó en su momento New York Times.

La protagonista de la historia es Alex que se encarga de mostrar la vida tan complicada que comienza a tener al ser madre soltera, que enfrenta abusos por parte de su novio, la falta de apoyo por parte de su familia y vivir al día al no tener que comer o donde dormir.

A tan sólo días de su estreno se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma y ha recibido buenos comentarios por parte de los usuarios, que han manifestado que muestra una realidad de una parte de la población.

Datos curiosos de la serie

Primero la actuación de Margaret Qualley ha sido alabada por el público, debido a que interpreta a una mujer en distintas circunstancias de su vida, además la joven es el primer protagónico que obtiene después de haber dejado su carrera como bailarina.

Desde muy chica Qualley, se había preparado totalmente al baile, incluso desde sus 14 años se encontraba lejos de su familia para poder prepararse, sin embargo con el tiempo decidió cambiarse al modelaje y al mismo tiempo pudo estudiar actuación.

Otra de las cosas que sin duda ha impacto a los seguidores de la serie, fue que la relación que mantienen la madre y la hija es totalmente verdadera, las dos actrices en la vida real son madre e hija, de hecho fue la protagonista quien decidió que se le brindará la oportunidad a Andie Macdowell, para ser parte del reparto.

En alguna ocasión la artista Andie, reveló que se sintió muy afortunada en ser la elegida para hacer ese papel bipolar, que al final se tuvo que inspirar en su madre, que en su momento fue diagnosticada con esquizofrenia.

Por si fuera poco una de las actrices de Hollywood que formó parte del proyecto sin salir a cuadro fue Margott Robbie, que decidió apostar en la historia y se unió como productora ejecutiva de la serie.

Además hubo un actor de la reconocida película deque también estuvo presente en la serie y fuequien aparece como madre de Alex, pero en también fue papá de Bella en la saga.

Con información de Forbes