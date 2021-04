"Lo que no me gusta es lo enojoncito que es": Paola Dalay habló de como es José Eduardo Derbez en su relación

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace un año José Eduardo Derbez dio a conocer que comenzó una relación con la modelo Paola Dalay, a quien conoció a través de redes sociales.

La modelo se ha caracterizado por su belleza y carisma que ha logrado tener con sus seguidores, con quien recientemente hizo una dinámica de preguntas y respuestas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue entonces que uno de sus fanáticos que se atrevió a preguntarle que si que era lo que más le gusta y lo que menos le gusta del hijo de Eugenio Derbez.

Sin embargo muchos usuarios se sorprendieron con la respuesta de Paola y es que reveló que el también conductor es un poco enojon con ella.

Amo que sea tan divertido y tan lindo conmigo y lo que menos me gusta es lo enojoncio que es" escribió la modelo.

Paola Dalay ha recibido fuertes críticas y señalamientos por parte de algunos usuarios que han dicho que se quiere parecer a la ex pareja, del actor, Bárbara Escalante, porque recientemente se pintó el cabello rojo.

Mientras que otros internautas también ha dicho que José Eduardo, no la "quiere" porque no comparte fotografías a su lado, sin embargo el actor ya salió en su defensa y dejó en claro que no es necesario compartir nada en redes sociales para el demostrar el amor que le tiene a su novio.

Por su parte Paola se ha dedicado a compartir distintas fotografía a lado del actor, con quien ya tiene más de un año de relación y siempre ha intentado dedicarle mensajes de amor en sus redes sociales.