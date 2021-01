"Llevo desde los 10 años sirviendo a Dios": Ricky Montaner

CIUDAD DE MÉXICO.- Mau y Ricky se han convertido, en muy poco tiempo, en grandes referentes del género urbano.

Y es que los hijos de Ricardo Montaner han logrado consagrar su trayectoria artística con temas tan movidos como "Papás", "La Grosera", "Desconocidos" y "Ya no tiene novio".

Eso sí, como buenos cristianos, se sintieron más que felices de formar parte de una canción como "Amén", donde no sólo unieron sus voces con su padre, su hermana Evaluna y su cuñado Camilo.

Siendo este un himno de esperanza, y al mismo tiempo una clara alución a su fe, los hermanos se sienten felices de que, su estilo de música no está peleada con su religión.

“Le he servido a Jesucristo, he buscado constantemente la manera de servirle de mi propia forma. La verdad, siento que desde muy chiquito tengo muy claro qué es lo que quiero hacer con mi vida y cómo quiero servir a Dios. Con esta canción siento que ha sido de esas que confirman que todo lo que vengo haciendo desde hace años, valió la pena”, contó Mau Montaner en rueda de prensa con los medios de comunicación.

“Hacemos un estilo de música que no tiene nada que ver con Dios, y eso es lo que más me encanta, porque Dios puede usar las cosas que uno ni siquiera se imagina para su bien. Ricky y yo somos testimonios perfectos de, literalmente, dos personas que en teoría Dios no debería usar, pero nos usa igual. Yo amo eso”, continuó.

Ricardo agregó que todo su éxito se lo debe a Dios, pues prueba de ello sería el gran alcance que ha tenido el videoclip de "Amén", que en dos semanas alcanzó las 100 millones de vistas en YouTube.

"Dios está ahí, y prueba de ello fue que nuestro video se convirtió en el más visto a nivel mundial en YouTube. Esas cosas las hace Dios", opinó Ricardo.

El vídeo de la canción se realizó bajo la dirección de Marlene Montaner y fue hecho en una sola toma.