Llama Cepillín ‘ignorante’ a Carlos Villagrán por no creer en Covid-19

Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, reaccionó ante las polémicas declaraciones de Carlos Villagrán, luego de que el actor asegurara que el Covid-19 no existe.

Después de que Villagrán, reconocido por interpretar a “Quico” en el programa “El Chavo del 8” recibiera fuertes críticas tras asegurar que el Covid-19 fue creado para meterle miedo a la población mundial, es que Ricardo dio su postura al respecto.

“Creo que existe una ignorancia, no irresponsabilidad, el caso de Carlos a lo mejor no está bien empapado de esto como uno, como otros, pero siento que sí, no (es) irresponsabilidad, pero sí le falta checar todo lo que está pasando”.

Posteriormente, Cepillín manifestó en entrevista para el programa Sale el Sol que no creer en la existencia de este nuevo padecimiento sería negar la existencia de otros ya conocidos.

“Es como decir que no existe la gripa, es como decir que no existe el H1N1 (influenza), es como decir que no existe la diabetes, o sea, Carlos Villagrán no sé por qué lo diría, pero de que existe, existe”, expresó.

Cabe señalar que luego de los ataques recibidos en redes sociales, Carlos Villagrán ha preferido mantenerse en silencio y no contestar a sus detractores.