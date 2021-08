Lizbeth Rodríguez se lanza contra Juan de Dios Pantoja en “Mala”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lizbeth Rodríguez volvió a encender el pleito con Juan de Dios Pantoja, pues, por medio de una canción, se lanzó en contra de él.

Se trata de “Mala”, un nuevo rap lanzado a principios de mes con el que la exconductora de “Badabun” se burla de sí misma, pero también dedicó algunas rimas contra el esposo de Kimberly Loaiza.

La también influencer aprovechó la campaña de desprestigio en contra del youtuber para despotricar contra él, sin mencionarlo directamente.

Escondido tras tu esposa, veo tu falsa hombría y si me callé por suscriptores por evitar peleas con quien se acuesta con menores”, canta Lizbeth Rodríguez.

TUNDEN DE MISÓGINO A JUAN DE DIOS PANTOJA

En la más reciente polémica contra Juan de Dios Pantoja, varios internautas lo acusaron de usar a su esposa Kimberly para elevar su fama, además de dar la cara por él en todos sus escándalos.

En varios mensajes, los fans recordaron que Pantoja le fue infiel a su esposa, y que en varios de sus videos la hace menos, se burla de su físico e incluso circula un clip en el que aparece aparentemente golpeada por él.

Con el hashtag #KimNoEstasSola, los internautas dejaron en claro que los problemas de la influencer comenzaron gracias a él, por lo que salió en redes sociales a defenderse.

“Para muchos yo soy el problema de KIM, cuando para KIM yo soy su mejor aliado, el que la ha sacado de la depresión cuando la gente la ha humillado horriblemente. No necesito que la gente me apruebe, con que ella quiera estar conmigo, con eso me basta”, destacó.

“Totalmente cierto eres mi aliado la persona que me ha levantado el ánimo cuando me siento mal, estás ahí para mi para aconsejarme, alegrarme los días, y hacerme olvidar cualquier cosa que me haga mal… yo estoy para ti y tu para mi”, le respondió Kim.