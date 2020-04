CIUDAD DE MÉXICO.-Juan de Dios Pantoja ha aceptado que le fue infiel a Kimberly Loaiza.

En un video publicado en sus redes sociales, el influencer dijo que "ha sido un patán" y le pidió perdón a su esposa.

“Estoy lastimando a mi mujer, he sido un patán, he hecho estupideces de las que me arrepiento (..) Te amo perdóname ", reveló el joven.

Aclaró que sí aparece en videos sexuales con otras mujeres, pero que jamás ha estado con hombres.

Esto, luego de que Lizbeth Rodríguez revelara que le había "puesto lo cuernos" a Kimberly con hombres.

“No tengo porque mentir en cuanto a mis gustos", dijo el cantante.