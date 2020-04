Lizbeth Rodríguez ruega por el perdón de Kenia Os

MÉXICO.- La polémica conductora Lizbeth Rodríguez compartió en su cuenta personal de Instagram un vídeo donde le pide perdón a una youtuber que pudo haber perjudicado hace unos años.

Rodríguez rompió en llanto al explicar por lo que estaba pasando, argumentando que se sentía culpable de intentar desprestigiar a Kenia Os, otra youtuber.

“Lo siento mucho Kenia, me siento muy mal. Quiero pedir perdón porque no me porté como una mujer que debe apoyar a otra, porque no investigué, no cuestione nada, simplemente acaté una instrucción”, comentó.

La entrevista de la que habla Lizbeth, se la realizó a la ex esposa de Mario Barrón, actual novio de Kenia, en el cual la ex hablaba de su relación con Barrón.

Después de que Lizbeth publicó dicho vídeo en Instagram, Kenia le otorgó el perdón.

“Yo más que nadie sé que el internet es un mundo muy difícil, pero solo el tiempo es el dueño de la verdad, lo importante es avanzar y aprender de los errores. Como te lo dije cuando me presenté en la empresa yo fui a conocerlos como personas y no como personajes. Deseo que esta situación pase rápido y cada quien siga en su camino. Saludos y muchas bendiciones”, escribió Os.