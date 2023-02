Livia Brito se deslindó de su exnovio quien fue detenido por presuntamente tener armas de fuego y drogas

Ciudad de México.-Livia Brito se deslindó de su exnovio quien fue detenido por presuntamente tener en posesión 10 millones de pesos en efectivo, así como 40 mil dólares, armas de fuego y drogas.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la cubana de 36 años destacó que pese a conocer y haber mantenido un romance con el cantante mexicano, actualmente no tiene ningún contacto con él.

Como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona, lo conocí como cantante, como empresario, y no he sabido nada más de él, han pasado muchísimos años de esto”

explicó al respecto.

Brito se quiere embarazar

Posteriormente, Brito reveló que, debido a su deseo de convertirse en madre lo más pronto posible, ha decidido declinar su presencia en una importante gala.

“En otras noticias, me invitaron a los Premios Lo Nuestro, ya lo había anunciado, este 23 de febrero, pero el día de ayer fui con la cita al ginecólogo, y me comentó que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más, y posiblemente el día 26 lo podremos hacer, y les podré dar la noticia de que si Dios quiere, estaré embarazada”, manifestó.