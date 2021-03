Livia Brito compite contra una youtuber para protagonizar la bioserie de Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO.- Carla Estrada está preparando la serie biográfica de Gloria Trevi, donde contarán los episodios más polémicos en la vida de la cantante, incluyendo su tiempo en el Clan Andrade.

Por este motivo, hay dos mujeres que están peleándose el papel protagónico de esta bioserie: La popular youtuber Jiapsi Yáñez y la actriz Livia Brito.

Fue la propia influencer quien habló en un video de su canal de las negociaciones y reveló que fue Carla Estrada quien la buscó por su enorme parecido físico con la cantante de “Cinco Minutos”.

“A los meses sale una noticia de que Gloria Trevi, junto con la productora Carla Estrada, van a lanzar la bioserie y la gente en redes sociales se vuelve loca y me empiezan a etiquetar en redes en eso. Yo también me emocioné pero no sabía nada del casting, no tenía relación alguna con Carla Estrada…Mucha gente me decía que hiciera el casting pero yo no sabía nada de nada”, contó Jiapsi.

Convencida por la insistencia de sus fans, la youtuber decidió hacer casting, sorprendiéndose de encontrarse con la famosa productora de telenovelas.

“En eso sale Carla Estrada de un cuarto y no sabía qué decirle. Ella me dijo que siguiera contando… Ella me preguntó cómo me llamo, y de lo nerviosa que estaba hasta se me olvidó mi apellido… Me dijo que tenía el acento, la actitud, ‘has de cuenta que te estoy viendo, nada más que necesitas bajar unos 20 kilos porque Gloria en los noventa ella era super delgada'”, le hizo saber la productora.

Sin embargo, no ha vuelto a recibir más llamadas de la televisora para el papel, e incluso se horrorizó al escuchar que Livia Brito también peleaba por el papel.

“Vi una publicación en Facebook, hace una semana, de que la protagonista supuestamente, más no estaba confirmado, iba a ser Livia Brito, me metí a esa publicación y lo que más me sorprendió fueron sus comentarios team Jiapsi; la mayoría de los comentarios decían que me querían a mi como protagonista”, comentó.

Hasta la fecha, Jiapsi no ha vuelto a saber nada del proyecto y dice desconocer con quién debe contactarse para saber la decisión de la televisora. La única información que tiene es que será la propia Gloria Trevi quien elegirá a la protagonista de su serie.

“No sé con quién contactarme para que me digan si ya tienen a la protagonista o si ya tienen fecha para los castings o si tienen fecha para la bioserie. No sé nada”, expresó la joven.