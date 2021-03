Litzy cumple 20 años vetada de Televisa; este es el motivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de dos décadas se cumplen desde la última vez que Televisa consideró a Litzy para un proyecto.

Y es que la famosa actriz y cantante era la protagonista de la telenovela juvenil “Década” de 1999, momento en el que estaba en la cúspide de su carrera gracias al grupo musical Jeans.

Sin embargo, se vio forzada a abandonar el proyecto en plena emisión debido a que enfermó severamente de influenza.

El periodista Alejandro Zúñiga recordó este suceso a través de su canal de YouTube.

Litzy era la protagonista de ‘Década’, pero le da influenza, está super delicada y entonces el productor Luis de Llano le dice, ‘tienes que regresar’ y el médico le dice que no, que ella no puede regresar. Primero su salud y luego lo demás”, comentó.

Litzy fue sustituida por Andrea Torre, aunque el rating del programa cayó drásticamente, debido a que la actriz no era muy conocida en aquel entonces.

Por este motivo, el productor buscó nuevamente a Litzy para la posibilidad de que regresara al melodrama en la forma de un “ángel”, sin embargo, ella se habría negado. Este habría sido el motivo principal por el cual fue vetada de Televisa.

“Litzy, ya en ese momento, ya recuperada, habla con Luis de Llano y él le dice que quiere que vuelva a la telenovela. Andrea seguirá pero quiero que regreses como un ángel, pero el personaje no estaba muerta. No importa, serás un ángel, ella dijo que no, que era una ridiculez. Esa llamada de Litzy con Luis de Llano provocó que hasta el día de hoy, Litzy siga vetada de Televisa“, dijo.

El periodista tildó de “ridículo” el hecho de que Televisa mantuviera un veto contra Litzy por 22 años, además de que Luis de Llano sigue sin sacarla de su “lista negra”.

“Es increíble cómo han pasado los años y cómo es posible que la vetaron de Televisa? Por eso ella se fue a Telemundo y Azteca a trabajar. Me parece absurdo porque fue una cuestión de salud y lo que le proponía Luis de Llano era absurdo. Esto habla muy mal de él, de quien todavía la tenga en esa lista negra, porque muchas de las que se fueron ya han regresado y ¿por qué a Litzy no le quitan el veto?”, concluyó Zúñiga.