Lista completa de ganadores de los Premios Goya del cine español

A continuación la lista de ganadores de los Premios Goya del cine español, en su 35ta edición, que se entregaron el sábado en Málaga, España.

-Mejor película: “Las niñas”.

-Mejor director: Salvador Calvo, “Adú”.

-Mejor actor: Mario Casas, “No matarás”.

-Mejor actriz: Patricia López Arnaiz, “Ane”.

-Mejor actor de reparto: Alberto San Juan, “Sentimental”.

-Mejor actriz de reparto: Nathalie Poza, “La boda de Rosa”.

-Mejor dirección novel: Pilar Palomero, “Las niñas”.

-Mejor actor revelación: Adam Nourou, “Adú”.

-Mejor actriz revelación: Jone Laspiur, “Ane”.

-Mejor película iberoamericana: “El olvido que seremos” (Colombia).

-Mejor película europea: "The Father" (Reino Unido-Francia).

-Mejor película documental: “El año del descubrimiento”.

-Mejor película de animación: “La gallina Turuleca”.

-Mejor guion original: Pilar Palomero, “Las niñas”.

-Mejor guion adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, “Ane”.

-Mejor música original: “Akelarre”.

-Mejor canción original: “Que no, que no” de Rozalén, “La boda de Rosa”.

-Mejor dirección de producción: “Adú”.

-Mejor dirección de fotografía: “Las niñas”.

-Mejor montaje: “El año del descubrimiento”.

-Mejor dirección artística: “Akelarre”.

-Mejor diseño de vestuario: “Akelarre”.

-Mejor maquillaje y peluquería: “Akelarre”.

-Mejor sonido: “Adú”.

-Mejores efectos especiales: “Akelarre”.

-Mejor cortometraje de ficción: “A la cara”.

-Mejor cortometraje documental: “Biografía del cadáver de una mujer”.

-Mejor cortometraje de animación: “Blue & Malone: Casos imposibles”.

-Goya de Honor: Ángela Molina.