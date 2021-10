Lisset confiesa que Lisardo cooperó con los gastos de su hija

Ciudad de México.- Lisset manifestó que a pesar de la excelente relación que mantiene con Lisardo, padre de su hija María, no se retractará de haber declarado que el actor no le ayudaba con los gastos de su hija desde que inició la pandemia.

Durante la entrevista concedida al programa Hoy, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de demandar a su ex por no cooperar con la manutención de su niña, momento en que confesó que Lisardo volvió a darle dinero para la menor.

“No, bueno, si se porta mal la gente pues tú demandas a quien sea que se porte mal con uno, pero no es el caso, no estoy para pelear, siempre estoy para conciliar, de hecho, ayudó yo creo mucho también la entrevista porque el mes pasado ya aportó tantito, entonces ¡está bien padre!”, dijo con una sonrisa.

Para finalizar la conversación, la también cantante explicó a detalle lo que vivió durante los meses que no recibió ni un centavo de Lisardo y subrayó que, en caso de pasar por la misma situación, su hija debe tener presente que ella como madre siempre estará para sacarla adelante.

Pagó la escuela de todo el kínder hasta cuarto de primaria, viene la pandemia y me tengo que hacer cargo yo, entonces yo pago todo también más la escuela, y pues la mandó a una súper escuela, y la pues a la niña no le va a faltar nada y es así, ¿por qué voy a ocultar?, yo no tengo porqué ocultar, ¡tiene mucha madre María!, pero ¿por qué ocultarlo?, o ¿por qué decir no, fíjate que no, no es cierto?, y no es cierto, pues las cosas (fueron así)… y es un bello, sí es un bello, yo me llevo muy bien con él y la dinámica se dio así, ¿cómo le voy a sacar dinero?, ¿le pongo una pistola en la cabeza? o ¿qué hago?”