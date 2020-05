El actor Lisardo afirma que ha sido 'Sugar Daddy'

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días Lisardo Emilio mantuvo una entrevista telefónica con el programa ‘De Primera Mano’ donde habló de su vida amorosa y privada.

A pesar de estar a punto de cumplir 50 años, el actor ha sabido mantener su figura, pues señala que, a pesar de que ya no puede realizar las mismas rutinas de hace algunos años, hace su esfuerzo para mantenerse activo.

“Ni me entreno como entraba antes, intento estar en la mejor forma posible. Los actores nos debemos un poquito al cuerpo, la cara y al estado emocional”, señaló.

Además habló sobre los planes que tiene en mente una vez que la pandemia y la cuarentena culminen.

Pero lo que captó la atención de todos fue el tema de sus relaciones amorosas, pues afirmó que ya ha llegado a cumplir un rol de ‘Sugar Daddy’, aunque aclaró que este no es un estilo de vida con el que se sienta del todo cómodo.

‘‘He sido ‘sugar daddy’ ya, sí he tenido novia joven ya pero no es mi modo de ida habitualmente. No sé si ve aventaría o no, depende mucho de la persona que conociera en ese momento”, expresó el cantante.

Para finalizar el también cantante señaló que actualmente se encuentra soltero y sin compromiso.